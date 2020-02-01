شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإسعافات الأولية للجروح؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمى بعض الإسعافات الأولية الخاصة بالجروح، التى يمكن أن يتعرض لها الأشخاص فى أى وقت، فيمكن التعامل مع الجروح المفتوحة بواسطة الإسعافات الأولية الصحيحة، فإذا تسهم الإسعافات فى التقليل من حدوث المضاعفات الناتجة عن الجروح كحدوث العدوى، كما تساعد فى التئام الجرح سريعًا وبطريقة صحيحة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك العديد من الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح، ومن أبرزها:

-غسل اليدين جيدًا بالماء البارد والصابون قبل لمس الجرح، حتى لا يتم نقل أى عدوى.

-يمكنك التعامل مع الجرح بالقفازات التى تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مضاعفات.

-التخلص وإزالة المجوهرات من الجزء المصاب بحرق في الجسم.

-حال وجود نزيف مصاحب للجرح فالضغط المباشر على الجرح يساهم في وقف النزيف، مع تجنب ربط ما حول موضع الجرح.

-تنظيف الجرح بعد توقف النزيف باستخدام محلول ملحي فيمكن استخدام مياه الشرب المعبأة.

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-فحص الجرح، وإزالة أى تلوث، أو جسم غريب بداخله.

-التنظيف برفق حول الجرح، باستخدام الماء النظيف والصابون.

-تغطية الجرح بشاشة نظيفة ومعقمة، أما إذا كان الجرح ملوثًا كالتعرض لعضة الكلب، أو كان بسبب إبرة ملوثة فيجب تركه مفتوحًا.

-تناول المسكنات لتسكين الألم، وتغيير الشاشة كل 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه يجب الذهاب للطبيب حال دخول جسك غريب فى بالجرح، كقطعة خشب أو معدن، أو التعرض لجرح ناتج عن عضة كلب أو وخز إبرة ملوثة.

وحال تعرض الجرح لأى عدوى أو تورم أو احمرار أو ارتفاع فى حرارة الجسم، فهنا يجب عليك الذهاب للطبيب لمعرفة الأسباب والحد من التعرض للعديد من المشاكل الصحية الأخرى.