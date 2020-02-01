شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الاكتئاب.. 12 نوعا من الأطعمة قادرة على تحسين مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما نهتم بصحتنا الجسدية، أكثر من صحتنا النفسية والعقلية، على الرغم من أن هناك ارتباط وثيق بين الاثنين ، ولهذا يجب علينا التأكد من أن الأطعمة التي نتناولها مفيدة ومتوزانة ، لأن معظم الناس لا يدركون أن التغذية والاكتئاب غالباً ما ترتبط ببعضها البعض، التغذية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الحد من شدة ومدة الاكتئاب.

وأظهرت الدراسات أن العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات، والبروتين، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والفيتامينات، والكالسيوم، والكروم، واليود، والحديد، والسيلينيوم، والزنك.يمكن أن تقلل من حدوث الاكتئاب، والأمراض العقلية الأخرى، قم بإجراء بعض التغييرات الصغيرة في نظامك الغذائي من خلال دمج هذه الأطعمة للمساعدة في محاربة الاكتئاب، والتي بدورها ستساعد على رفع مستوى مزاجك على الفور.



الاسماك

تقدم صحيفة boldsky بعض الأطعمة التي تساعد على مكافحة الاكتئاب:1. الأسماك..

تعد أسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة والسردين والسلمون، مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في الأداء السليم للدماغ، وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع أن تناول المزيد من الأسماك، يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب.



الفواكه

2. الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن..

مثل الفولات، وفيتامين ب، وفيتامين" د "، والسيلينيوم، يمكن أن يساعد في خفض خطر الاكتئاب، ويمكن أن تحسن مزاجك، قم بتناول الفواكه، مثل التفاح، والموز، والجريب فروت، والتوت والحمضيات بانتظام.



الخضروات

3. الخضراوات..

مثلما تعتبر الفواكه حيوية للحد من خطر الاكتئاب، فإن الخضار لها نفس الأهمية أيضًا، زيادة استهلاك الخضروات مثل، اللفت، والسبانخ، لأنها غنية بالفولات، والحديد، وفيتامينات ب، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية.



المكسرات

4. المكسرات..

مثل الجوز، والكاجو، والبندق، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مضادات الأكسدة مثل البوليفينول معروفة بدعم صحة الدماغ بشكل عام، من بين جميع المكسرات، يعتبر الجوز " عين الجمل " ، الأفضل لتقليل خطر الاكتئاب، وتحسين الحالة المزاجية لأنه يحتوي على العديد من المركبات الوقائية العصبية مثل حمض الفوليك، وفيتامين" هـ"، ومضادات الأكسدة الأخرى.



بذور الكتان

5. البذور..

هي مصدر كبير للأحماض الدهنية أوميجا 3، والسيلينيوم، والحديد، والزنك، التي يمكن أن تساعد في تحسين حالتك المزاجية، وخفض خطر الاكتئاب، استهلك البذور مثل بذور الكتان، والحلبة، لتعزيز صحتك العقلية.

Advertisements



الحبوب

6. البقوليات..

وهى عالية في الكربوهيدرات، والبروتين، تزيد الكربوهيدرات من إنتاج مواد كيميائية في المخ، مثل السيروتونين، والتربتوفان، التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتزيد من مستويات الطاقة في نفس الوقت، من ناحية أخرى، يتكون البروتين من الأحماض الأمينية والتى لها تأثير إيجابي في أداء الدماغ والصحة العقلية.



الشيكولاتة

7. الشيكولاتة الداكنة..

وفقاً لدراسة، فإن تناول الشيكولاتة الداكنة قد يكون له تأثير إيجابي على مزاجك، ويخفف من أعراض الاكتئاب، ويرجع ذلك إلى المكونات ذات التأثير النفساني، واحتوائها على مادة phenylethylamine ، وهى مادة في الشوكولاتة تؤدي إلى الشعور بالنشوة، وتنظم الحالة المزاجية.



الاطعمة المخمرة

8.الأطعمة المخمرة..

الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، مخلل الكرنب، هي مصادر كبيرة من البروبيوتيك التي تلعب دورا هاما في تحسين الحالة المزاجية، والمساعدة في محاربة الاكتئاب، البروبيوتيك هي المسؤولة عن إنتاج الناقلات العصبية ذات الشعور الجيد بصرف النظر عن الحفاظ على بكتيريا الأمعاء الصحية.



الافوكادو

9. الأفوكادو..

الأفوكادو غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وفيتامينات ب، التي تساعد على الحد من الالتهابات في الدماغ، وتنظيم الناقلات العصبية في الدماغ، سوف يساعد استهلاك الأفوكادو الدماغ على الأداء الأمثل، والاستجابة الإيجابية للتوتر.



البيض

10. البيض..

يحتوى على العديد من الفيتامينات، مثل الزنك وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في التغلب على الاكتئاب، وقد أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) والزنك مرتبطان بالاكتئاب.



الكركم

11. الكركم..

يحتوى على الكركمين المكون النشط في الكركم، المعروف أن لديه خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، نشرت دراسة في مجلة رابطة مديري الطب الأمريكي، أن الكركمين فعال في تخفيف أعراض الاكتئاب.



العسل

12. العسل..

ومن المعروف أن له فوائد صحية، واحدة من أهم الفوائد الصحية هي قدرته على خفض الاكتئاب والقلق، وجدت دراسة أن العسل، له آثار تعزيز الذاكرة، ويساعد على تقليل أعراض الاكتئاب.