عائدون من "بؤرة كورونا" يصلون فرانكفورت على طائرة للجيش الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت طائرة تابعة للجيش الألماني "بوندسفير"، بعد ظهر السبت، في مطار فرانكفورت وعلى متنها ألمان ومواطنون من دول أخرى كانوا في منطقة ووهان الصينية التي تعد بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ووصلت الطائرة متأخرة بسبب تحويل مسارها فوق العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وكان التلفزيون الصيني أعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 259 حالة.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.