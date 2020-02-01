كورونا يمد عطلة السنة القمرية في "هوبي" الصيني

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رويترزالسبت 2020/2/1 08:49 م بتوقيت أبوظبي
عدد وفيات فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259 شخصا
قررت حكومة إقليم هوبي بالصين، مد عطلة السنة القمرية الجديدة إلى 13 فبراير/شباط، مع سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان عاصمة الإقليم، بحسب ما ذكرته صحيفة "هوبي ديلي"، السبت.
وأعلنت السلطات الصحية في الصين، السبت، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصاً.
ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، لكن أعدادا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.
وتواصل المدن في أنحاء الصين تطبيق إجراءات خاصة تهدف للحد من انتشار الفيروس، وأعلنت مدينة تيانجين الواقعة في شمال الصين ويقطنها نحو 15 مليون شخص تعليق الدراسة والعمل حتى إشعار آخر.
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