"الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تشخيص إصابة جديدة واحدة في الإمارات بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

ونوهت "الصحة الإماراتية" بأن المريض يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 5 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الإمارات باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.