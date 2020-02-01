شكرا لقرائتكم خبر عن منها الماء والخيار والشاي الأخضر.. 7 طرق طبيعية لعلاج جفاف العين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني الكثيرون خلال فصل الشتاء أو خلال فترات تقلب الجو من أعراض جفاف العين، وهي الحالة التي تصيب العين عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع، ما يسبب الجفاف الذي تتمثل أعراضه في تهيج واحمرار وحكة وحساسية زائدة من الضوء.

إذا كنت تعاني من جفاف العيون فعليك أن تتأكد فيما إذا كان ذلك بسبب مرض معين، وإن لم يكن كذلك ويرجع سببه للتغيرات المناخية أو هو مجرد حالة عارضة، يمكنك اتباع بعض المكونات الطبيعية التي تعالج الجفاف، وفقًا لموقع «boldsky»:

7- كمّادات الماء الدافئ

تطبيق كمادات الماء الدافئ على عينيك من 5 إلى 10 دقائق يوميًا يساعدك على معالجة حالة الجفاف، حيث ثبت أن الماء الدافئ فعال في علاج الجفاف الناتج عن خلل وظيفي في الغدد الدمعية.

6- شرب الماء

ترطيب الجسم من خلال شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يساعد على إبقاء عينك رطبة، وبالتالي يساعد على إنتاج المزيد من الدموع.

5- قاعدة «رقم 20»

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يعتبر النظر لشاشة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية من أكثر الأسباب التي تؤدي لجفاف العين، لذلك اتبع قاعدة الـ«رقم 20»، وهي أن تغمض عينيك لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة، حال استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة، هذا سيساعد على تعزيز صحة العين وعدم تعرضها للجفاف.

4- شاي البابونج

يمتلك شاي البابونج خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة يمكن أن تساعد في استرخاء العينين وتقليل التهيج والاحمرار، من خلال تطبيقه ككمادات، من خلال نقع الشاي لمدة عشر دقائق على الأقل في ماء مغلي ثم تبريده ووضعه بواسطة قطنة على الجفن الخارجي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

3- الخيار

الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه، مما يساعد على الترطيب، كما أنه غني بفيتامين (أ) الذي يعتبر من العناصر الأساسية في علاج جفاف العين، لذلك وضع شرائح الخيار المبردة على العينين لمدة 15 دقيقة من مرتين لثلاث مرات على مدار اليوم سيخلصك من الجفاف.

2- الزبادي

الزبادي يحتوي على فيتامين (أ)، الذي يعزز صحة العين ويساعد في علاج العيون الجافة، لذلك تناول كوب زبادي يوميًا سوف يقلل من شدة أعراض جفاف العين.

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية فعالية مستخلص الشاي الأخضر لعلاج جفاف العيون.