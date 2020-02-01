شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتعامل مع ألم الظهر أثناء الحمل.. منها حزام داعم للبطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الظهر من أكثر المشاكل الصحية الشائعة أثناء الحمل، وقد يكون سبب ألم الظهر أنكِ تكتسبين الكثير من الوزن الزائد فى بطنك، وتركيز الوزن الزائد فى البطن، ما قد يضغط على ظهرك علاوة على تغير الهرمونات فى الجسم، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للتعامل مع ألم الظهر أثناء الحمل، وذلك وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



الم الظهر

أسباب ألم الظهر فى الحمل

من أبرز أسباب ألم الظهر فى الحمل تزايد ضغط وزن الجنين على بطنك، مما قد يضغط على ظهرك.

هرمونات الحمل تهدئ الأربطة الموجودة فى الحوض، يكون ذلك مفيدًا عندما تدفع الطفل للخارج، لكنه قد يؤدى إلى ألم الظهر.

قال الدكتور آمى ستيفنز، طبيب النساء والتوليد، إنه يجب على كل امرأة حامل أن تراجع الطبيب إذا ظهرت أي من هذه الأعراض عليها، حيث قد تعني شيئًا أكثر خطورة، مثل حصوات الكلى أو التهاب الكلى):

-ألم شديد بالظهر.

-الألم الذي يأتي فجأة.

-الألم موجود على جانب واحد من الجسم.



الم الظهر فى الحمل

الوقاية من آلام الظهر

وأوضح الدكتور ستيفنز "إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في آلام الظهر، فمن المرجح أن يزيدها الحمل سوءاً، لذا إذا كان الحمل في المستقبل القريب، فقد حان الوقت للتخطيط والوقاية من آلام الظهر المتزايدة".

والنساء اللاتى يعانين من زيادة الوزن أكثر عرضة لخطر آلام الظهر أثناء الحمل، لذلك تحدث إلى طبيبك عن خطة لفقدان الوزن قبل محاولة الحمل.

نصائح لتخفيف ألم الظهر فى الحمل

إذا كنتِ تتعاملين مع ألم الظهر أثناء الحمل، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لتخفيف ألم الظهر

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1-تخفيف الألم

الكمادات الساخنة يمكن أن تساعد فى تهدئة عضلات الظهر، ومسكنات الألم المناسبة للحمل، وهذه طريقة آمنة لعلاج آلام الظهر.

2- تحميل الوزن على ساقيك وليس ظهرك

سواء كنتِ تحملين البقالة أو طفلًا صغيرًا، احرص على تحميل وزنك على ساقيك وليس ظهرك.

3- أحزمة البطن المناسبة للحمل

يمكن أن تساعد أحزمة البطن وأحزمة دعم البطن أثناء الحمل التى تدعم وزن الحمل على البطن، ما يؤدى إلى تخفيف الضغط عن أسفل الظهر.

4- حافظى على نشاطك

من الصعب ممارسة الرياضة عندما تعانى من آلام الظهر، لكن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في منع ألم الظهر، بالإضافة إلى ذلك، فإن البقاء نشيطًا يمكن أن يساعد في التحرك بشكل أكثر سلاسة.

وممارسة التمارين لتقوية عضلات الساقين مفيدة لآلام الظهر، واليوجا قبل الولادة طريقة لتخفيف ألم الظهر.

5-استخدام مرتبة داعمة للظهر

المرتبة الداعمة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًافى تخفيف الضغط على ظهرك أثناء النوم أو ضع وسادة تحت بطنك للحصول على الدعم ولا تستلقي على ظهرك لأن ذلك يمكن أن يقلل تدفق الدم إلى المشيمة.

وقال الدكتور ستيفنز: "عادة يذهب معظم الألم بعد الولادة".