صحة ورشاقة

رائحة الورد تحسن مهارات التعلم والذاكرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

رحاب أحمد

السبت 2020/2/1 06:51 م بتوقيت أبوظبي

استنشاق الورد يعزز الذاكرة

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن استنشاق رائحة الورد يساعد على زيادة مهارات الذاكرة والتعلم بنسبة ٣٠٪.

ونقلت مجلة "ساينس ديلي" العلمية الأمريكية عن جامعة "فرايبورج" الألمانية التأثير الداعم للروائح على نجاح التعلم، بعد أن أجرى الباحثون دراستهم على ٥٤ طالبا في فصلين دراسيين درسوا مفردات اللغة الإنجليزية مع وبدون الروائح أثناء فترة التعلم وفي الليل أيضًا، وتذكر الطلاب المفردات بشكل أفضل بكثير مع وجود رائحة.

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وذكر العلماء أن النتائج أظهرت أن التأثير الداعم للعطور يعمل بشكل كبير للغاية في الحياة اليومية ويمكن استخدامه بطريقة فعالة.

وأظهر الطلاب زيادة ملحوظة في مهارات التعلم بحوالي ٣٠٪ بعد أن تم وضع الورود على عصي خشبية خلال مرحلتي التعلم والنوم.

وأكد العلماء أن رائحة الورد يكون لها نفس التأثير حينما تكون موجودة طوال الليل خلال فترة النوم، ما يساهم في زيادة مهارات الذاكرة نهارا وليلا.

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