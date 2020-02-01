"الجرب" يغلق مدرسة للشرطة في إسطنبول

أغلقت السلطات التركية مدرسة مهنية للشرطة في مدينة إسطنبول التركية، بعد انتشار واسع لمرض الجرب بين روادها.

وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، السبت، أصدت السلطات التركية بمدينة إسطنبول قرارا بغلق مدرسة "عادل سعد الله" المهنية العليا للشرطة في منطقة صاري يَر" بالمدينة، لمدة 10 أيام، بسبب انتشار مرض الجرب داخلها.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن إدارة المدرسة، قالت فيه "إن الإغلاق جاء لتجنب انتشار المرض بين عدد أكبر من المترددين عليها، وبدأت معالجة وتعقيم المباني الخاصة بها، والكشف على العاملين بها".

Advertisements

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي حذرت وزارة الصحة التركية من انتشار مرض "الجرب" في عدد من المدن، مطالبة المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات مباشرة في حال ظهور أعراض المرض عليهم.

وقالت الوزارة في بيان لها آنذاك "في حال ظهور أي أعراض لمرض الجرب يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".

وبينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم الولايات، حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج ذلك المرض.

تحذير الوزارة التركية جاء بعد انتشار حالات الجرب بشكل ملحوظ في عموم البلاد.