انطلاق ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان

انطلقت، السبت، في دبي فعاليات الدورة الـ20 من ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان "DWDM" الذي يستمر 3 أيام، لمناقشة أبرز الموضوعات المهمة في مجال طب الأسنان وزراعتها وترميمها وتجميلها، وتسليط الضوء على الوسائل والتقنيات الحديثة لعلاج مشاكل الأسنان والحفاظ على صحتها.

ويتمكن المشاركون من الحصول على ساعات التعليم المستمر من قبل "إندكس" للمؤتمرات والمعارض كمؤسسة مانحة للساعات المعتمدة في التعليم الطبي المستمر، معترف بها من قبل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية.

ويأتي تنظيم الملتقى قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لتقويم الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين "إيدك 2020"، الذي سيقام يومي 3 و4 فبراير/شباط، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2020" في الفترة ما بين 4-6 فبراير/شباط في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

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ومن المتوقع أن يستقطب "مؤتمر إيدك العالمي لتقويم الأسنان 2020" أكثر من 300 مشارك من المنطقة و16 متحدثاً عالميا، والذين سيناقشون آخر أبحاثهم العلمية حول موضوعات مثل "تقويم الأسنان الرقمي" و"تقويم الأسنان المعترض" و"علم تقويم الأسنان المعوجة" و"الدعم بالبراغي الصغيرة في تقويم الأسنان" و"آفات البقع البيضاء".

ويستقطب "مؤتمر إيدك العالمي لجراحة الفم والوجه والفكين 2020" أكثر من 200 مشارك من دولة الإمارات وخارجها و14 متحدثاً عالمياً، ويناقش عدد من الموضوعات، منها "الاعتبارات الجمالية والمضاعفات في جراحة تقويم الأسنان" و"تجميل الوجه في الجراحة الترميمية" و"مضاعفات الصدمات".

ويشارك في فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2020"، الذي يعد الحدث العلمي والطبي البارز في المنطقة والعالم، أكثر من 55 ألف مشارك وزائر من 155 دولة حول العالم و167 متحدثاً عالمياً.

وتضم الأجندة العلمية للمؤتمر 173 جلسة عملية و18 دورة تدريبية متقدمة وورش عمل تسهم في إثراء معارف المشاركين حول أبرز التطورات في مجال طب الأسنان، فضلاً عن تقديم 210 ملصقاً للعروض العلمية والتي بدورها تهدف إلى تحسين خبرات المتخصصين في طب الأسنان في المسائل المتعلقة بالبحث العلمي.

فيما يشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر نحو 2.732 شركة محلية وعالمية ونحو 4000 علامة تجارية عالمية.