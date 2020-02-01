تعلم اللغات يقلل خطر الإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة "واترلو" الكندية أن مهارة تعلم اللغات تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

و"الخرف" هو حالة عصبية تقدمية تؤثر في الغالب على الأشخاص فوق سن الـ65 عاماً، على الرغم من أنها ليست جزءاً طبيعياً من الشيخوخة، وفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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ويعتبر مصطلحاً شاملاً لمجموعة من الأعراض التي تنتج عن اضطرابات تصيب الدماغ، مثل فقدان الذاكرة، والتي تزداد سوءا مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى شعور الشخص المتضرر بالعزلة عن أحبائه.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة مرض ألزهايمر، النتائج الصحية لـ325 راهبة من الروم الكاثوليك في سن الـ75 عاماً أو يزيد يتحدثن أكثر من لغة.

ووجد الباحثون أن 6% فقط من الراهبات اللاتي يتحدثن 4 لغات أو أكثر يصبن بالخرف، مقارنة بـ31% ممن يتحدثن لغة واحدة فقط، وأن معرفة لغتين أو 3 لغات لم تقلل بشكل كبير من حجم مخاطر الإصابة بالخرف التي يتعرض لها الأشخاص مع تقدم العمر.

وأوضح العلماء أن اللغة هي قدرة معقدة للعقل البشري، والتحول بين لغات مختلفة يستلزم مرونة إدراكية، لذلك فمن المنطقي أن التحدث بـ4 لغات قد يساعد على تحسن الدماغ.