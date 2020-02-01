روسيا تبدأ إجلاء مواطنيها من الصين

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن سلاح الجو الروسي يبدأ، السبت، إجلاء المواطنين الروس من الصين، حيث تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالتا "إنترفاكس" و"تاس" الروسيتان أن بيسكوف أبلغ الصحفيين بأن عمليات الإجلاء ستتم في الأقاليم الأكثر تضرراً بالفيروس.

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وقالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، الجمعة، إن بلادها تعتزم إجلاء ما يزيد على 600 مواطن روسي من مدينة ووهان وإقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، وإيداعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت روسيا قد أعلنت رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا وقررت فرض القيود على الرحلات المباشرة من روسيا إلى الصين أكبر شريك تجاري لها.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد ارتفع بواقع 46 شخصا، الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل، فيما وصل عدد المصابين إلى 11791.