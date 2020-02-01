شكرا لقرائتكم خبر عن جراحات السمنة ليست العصا السحرية للتخلص من الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح حلم كل مريض سمنة الآن إجراء جراحة سمنة للتخلص من وزنه الزائد، فهو يجد بها الطريق الوحيد لإنقاص وزنه والحصول على القوام الجميل.

لكن الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح فى التقرير التالى إنه ليس من الضرورى مع جراحات السمنة انقاص الوزن.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"الخليج 365" أنها ليست ضد جراحات السمنة، لكن لابد من التأكد أنها ليست العصا السحرية للتخلص من الوزن، فهناك حالة لسيدة كانت 120 كيلو وأجرت جراحة تكميم المعدة وتسير على ريجيم صارم ووصلت إلى 104 بعد سنة ونصف وثبت الوزن ولا تستطيع النزول، وجاءت لي تشكو من ذلك، لافتة إنها ليست قاعدة ثابتة فليست كل جراحات السمنة يمكن بعدها الوصول الي الوزن المثالي فهذا يتوقف على عدة عوامل.



اسباب تؤكد إن جراحات السمنة ليست العصا السحرية لإنقاص الوزن

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لكل فرد تختلف عن الآخر فعلى سبيل المثال تلك السيدة كانت 40 عاما وهذا يعني انها تعاني من مشكلتين في عملية الحرق في الجسم، فجسم المرأة من الثلاثين إلي الاربعين عاما يفقد القدرة على حرق 500 سعر حراري، كما انها اتبعت حمية غذائية صارمة وحصرت نفسها في نوعيات محددة من الطعام مما اضعف الكتلة العضلية وبالتالي الحرق ضعيق وعملية التمثيل الغذائي لا تقوم بوظيفتها على الوجه الأمثل.

ومثلما لكل حالة صحية كورس تخسيس خاص بها أيضا لكل حالة صحية الجراحة التى تتناسب معها وفى البداية والنهاية جميعنا مجرد اسباب لنزول الوزن ولكن ليست الجراحة واحدها هى التى ستحقق جميع الآمال والأحلام.



كيف يتم التعامل مع فشل جراحات السمنة؟

أما عن الحل الأمثل لتلك الحالة فتقول الدكتورة دعاء سهيل يتمثل في ثلاث خطوات عند التعامل مع السيدة التي وصلت إلي الأربعين عاماً أولا يجب مراعاة العمر فيجب أن يحتوي كورس التخسيس على مجموعة كبيرة من الحوارق ويعتبر عشب الراسبري أو التوت البري هو أعلى أنواع الحوارق، يجب أن يكون بتركيز 6000 داخل الكورس اي ما يعادل 40 ثمرة راسبري، والذي بدوره سيكسر الخلايا الدهنية الثلاثية الموجودة في الجسم وسيحولها الي احادية وثنائية، ولابد ان يتواجد عند ما يقوم بجراحات السمنة تلك النوع من الدهون لأن الدهون البسيطة والسهلة يتم التخلص منها بمنتهى السهولة أما الدهون الثلاثية تكون عنيدة جدا في النزول.

واستطردت حديثها أن الخطوة الثانية هي تناول تركيز 60% من HCA وهي النسبة المصرح بها دولية والموجود في عشب الجراسينيا، وهو الذي يهاجم هرمون الياس في الجسم المسئول عن تكون خلايا دهنية جديدة، حتى لا تتكون اي خلايا دهنية مرة أخرى.

وأشارت الدكتورة دعاء سهيل إن ثالث خطوة هو تقديم كورس تخسيس يحتوي على مجموعة من الألياف التي تظل موجودة في المعدة لفترات طويلة للتغلب على الجوع.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

Advertisements

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/