معلومات مثيرة عن سيارة خالد بشارة مرسيدس g63 

السبت 1 فبراير 2020

يعود تاريخ إطلاق الفئة g من سيارات مرسيدس g63 إلى عام 1979، إلا أن الشركة الألمانية قررت إدخال بعض التعديلات على g63 فى عام 2018، مع تحسينات ميكانيكية وأدائية ومقصورة أكثر تطورا، بينما ظل التصميم والشكل العام كما هو، فيما أصبح يعرف بالتصميم صندوقى الشكل الذى يبرز القدرات الاستثنائية لهذه السيارة المميزة .



وبحسب وسائل الإعلام، فإن عدد محدود من المشاهير فى مصر والعالم، هم من يمتلكون مرسيدس g63 ، على سبيل المثال الفنان محمد رمضان، حيث يمتلك نفس السيارة من طراز G65، نظرا لأنها زودت " مرسيدس g63 "، بباقة متكاملة من أنظمة التحكم والأمان والسلامة تجعل منها سيارة خارقة.

محرك سيارة خالد بشارة مرسيدس g63

السيارة زودت بمحرك V8 سعة 4 لترات ثنائى التيربو، بدلاً من المحرك سعة 5.5 لتر فى الجيل السابق، ويولد المحرك قوة 577 حصان و850 نيوتن، وحصل هذا المحرك على عدة تحديثات مقارنة بالمحرك السابق حيث تم تطوير المكابس وتحسين عملية تبريد التيربو وتم استخدام برمجة أحدث.

وتتكون السيارة من 9 سرعات، تنطلق بها من الصفر إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 220 كم/س، وترتفع السرعة القصوى إلى 240 كم/س عند اختيار حزمة "سائق AMG" .

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حادث خالد بشارة

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا من قيادات الطريق الدائرى بانقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بالسور الحديدى للطريق أعلى منطقة الرماية، وتوجهت سيارة إسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث لسرعة إنقاذ المتواجدين فى الحادث ورفع السيارة.

خالد بشارة

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة ملاكى ماركة مرسيدس g63 ، انقلبت ثم اصطدمت بالسور الحديدى للطريق الدائرى وتوفيَّ قائدها فى الحال، وأكدت التحريات أن خالد بشارة قائد السيارة يعمل مديرًا عامًا للعمليات لدى شركة أوراسكوم تيليكوم.

كما استمعت فرق البحث للشهود الذين قالوا إن سيارة نقل بدعامات حديد ولا تحمل لوحات معدنية، اصطدمت بالسيارة الملاكى مرسيدس g63 ، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة والتى كان يتواجد بداخلها شخص واحد فقط وهو قائد السيارة خالد بشارة .