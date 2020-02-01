- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبر لون إبطيك عن حالتك الصحية؟ والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
مرض السكري من النوع 2 هو حالة يمكن الوقاية منها، ولكن هل تشعر بالقلق من احتمال إصابتك بالمرض مدى الحياة؟ هناك العديد من الطرق التي قد يظهر بها جسمك أنك بحاجة إلى إجراء تقييم صحي.
وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، يمكن اكتشاف الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تصبغ الجلد بشكل مفرط في بعض الأماكن وخاصة الإبطين، ومنطقة الفخذ والجزء الخلفي من الرقبة.
كما يمكن أن يصبح الجلد في المناطق المصابة أكثر سماكة، ويتغير لونه تدريجياً، إضافة إلى الإصابة بحكة وصدور رائحة كريهة.
ويوصي الأطباء باتخاذ الإجراءات التالية في حال ملاحظة التغييرات المذكورة سابقاً:
1- وضع كريمات خاصة لتفتيح لون المناطق المصابة.
2- استخدام صابون مضاد للجراثيم على المنطقة المصابة
3- تناول المضادات الحيوية الموضعية بعد استشارة الطبيب
4- تناول أدوية حب الشباب عن طريق الفم
5- العلاج بالليزر
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يخبر لون إبطيك عن حالتك الصحية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.