ماذا يخبر لون إبطيك عن حالتك الصحية؟

السبت 1 فبراير 2020

مرض السكري من النوع 2 هو حالة يمكن الوقاية منها، ولكن هل تشعر بالقلق من احتمال إصابتك بالمرض مدى الحياة؟ هناك العديد من الطرق التي قد يظهر بها جسمك أنك بحاجة إلى إجراء تقييم صحي.



وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، يمكن اكتشاف الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تصبغ الجلد بشكل مفرط في بعض الأماكن وخاصة الإبطين، ومنطقة الفخذ والجزء الخلفي من الرقبة.

كما يمكن أن يصبح الجلد في المناطق المصابة أكثر سماكة، ويتغير لونه تدريجياً، إضافة إلى الإصابة بحكة وصدور رائحة كريهة.

ويوصي الأطباء باتخاذ الإجراءات التالية في حال ملاحظة التغييرات المذكورة سابقاً:

Advertisements

1- وضع كريمات خاصة لتفتيح لون المناطق المصابة.

2- استخدام صابون مضاد للجراثيم على المنطقة المصابة

3- تناول المضادات الحيوية الموضعية بعد استشارة الطبيب

4- تناول أدوية حب الشباب عن طريق الفم

5- العلاج بالليزر