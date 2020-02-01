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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلب تسهيلا أوروبيا لشراء إمدادات طبية عاجلة والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
طلب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج من الاتحاد الأوروبي تسهيلا لشراء إمدادات طبية عاجلة من الدول الأعضاء.
وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين ليصل إلى 259 حالة وفاة، فيما قفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا.
وقال مسؤولو الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين، وهو بؤرة تفشي فيروس "كورونا"، إنه تم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة في الإقليم بمفرده، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة به إلى 7153 حالة.
وأغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص، وغيرها من المدن.
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