إجلاء 316 بنغاليا من "ووهان" الصينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت بنجلاديش، السبت، 316 من مواطنيها كانوا في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا الجديد".

وقال مكابر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيمان" للخطوط الجوية البنجلاديشية: "وصل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، من بينهم 15 طفلا إلى دكا على متن طائرة مستأجرة تابعة للشركة".



وذكر مسؤول الشؤون الصحية في مطار دكا أنه تم نقل 7 من العائدين إلى مستشفى بعد وقت قصير من وصولهم، مضيفا أنه سيتم فرض حجر صحي على باقي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لمدة أسبوعين في موقع بالقرب من المطار.

وقال وزير الصحة البنغالي، زاهد مالك، إن أفرادا من الجيش سيشرفون على منشآت الحجر الصحي.