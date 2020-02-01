أستراليا تمنع دخول الأجانب القادمين من الصين

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رويترزالسبت 2020/2/1 03:04 م بتوقيت أبوظبي
الحظر يشمل جميع من كانوا بالصين باستثناء الأستراليين
أعلنت أستراليا منع دخول جميع الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي اعتبارا من السبت بسبب زيادة تهديد فيروس "كورونا" الجديد.
ويشمل الحظر الخاص بمنع دخول الأجانب جميع من كانوا في الصين، سواء كانوا قادمين من هناك مباشرة أو عبر مرفأ آخر.
ويمدد هذا حظرا قائما بالفعل على القادمين من إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس الجديد، ليشمل سائر أنحاء الصين.
ويستثنى من هذا الحظر المواطنون الأستراليون أو من يحملون إقامة دائمة لكن يستلزم عزلهم لمدة 14 يوما بعد العودة.
وأعلنت السلطات الأسترالية رصد 10 حالات مصابة بـ"كورونا الجديد" دون تسجيل وفيات من جراء الإصابة بالفيروس.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلده رفعت مستوى التحذير من السفر إلى الصين إلى أعلى مستوى، حيث ناشدت مواطنيها عدم الذهاب إلى هناك على الإطلاق.
وأضاف: "نتعامل بكثير من الحذر في مثل هذه الحالات كي يتسنى للأستراليين مواصلة حياتهم اليومية بثقة".
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