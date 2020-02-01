شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة خراجات من مبيض سيدة بروسيا تحتوى على شعر بسبب حالة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأطباء فى مركز Kolomna Perinatal فى موسكو بإزالة خراجات من داخل مبيض سيدة تبلغ من العمر 30 عاما مملؤة بالشعر فى ظاهرة نادرة تسببت فى شعور تلك السيدة بألام شديدة فى معدتها، ووفقا لتقرير لصحيفة ديل ميل البريطانية كان لدى أم لطفلين من روسيا كيسان هائلان ممتلئان بالشعر تمت إزالتهما من مبيضها بعد أن ذهبت إلى المستشفى تعانى من ألم فى بطنها.



ازاله خراجات من مبيض سيده

وقال الأطباء فى موسكو إن بعض الشعرات يبلغ طولها خمس بوصات، ويبلغ وزن الخراجات واحدة فى كل مبيض نحو 113 جم.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" تم اكتشاف أن النمو الموجود فى مبيض السيدة عبارة عن كيسات جلدية، مكونة من خلايا تكاثرية يمكن أن تتحول إلى أنسجة بشرية مختلفة مثل الشعر والجلد وحتى الأسنان، إنها شكل نادر جدًا من كيس المبيض، وهو أمر شائع عند النساء وقد يتسبب فى بعض الأحيان فى ألم الحوض والانتفاخ، وفى حالات نادرة، وصلت أكياس المبيض إلى عدة أحجار فى الوزن قبل إزالتها.

وتتطور الخراجات Dermoid من الخلايا الجنينية التى تبقى بعد عمليات الولادة لهذا السبب، تمتلك الخلايا كل ما تحتاجه لتتحول إلى أي نوع من أنواع الأنسجة في وقت لاحق من الحياة.

وقالت الدكتورة تاتانيا شافراك إن هذه الخراجات عباره عن كبسولات ذات جدران سميكة إلى حد ما تتكون من مخاط مختلط بأنسجة بشرية مختلفة.

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تمت إزالة الخراجات بنجاح باستخدام شقوق بسيطة فقط، ولم يتأثر نظام تكاثر المرأة.

وفى العام الماضى تم العثور على أم تبلغ من العمر 32 عامًا تعيش في ميشيجان لديها كيس جلدى يحتوى على آثار من الخضروات.

وقال الأطباء فى وقتها إن السبب وراء احتواء الكيس على ألياف نباتية هو أن أمعاء المرأة مثقبة وأن المادة قد تسربت.

ما هى الخراجات الجلدية؟

الخراجات الجلدية هى نمو يمكن أن يحدث على المبايض لدى النساء، وتُعرف أيضًا باسم المسخى، والتى تأتى من الكلمة اليونانية "الوحش".

وتميل الخراجات إلى أن تكون حميدة، وهذا يعنى أنها ليست سرطانية، وتنبع من خلايا الجنين التى لديها القدرة على التطور إلى أنواع مختلفة من الأنسجة البشرية، لهذا السبب يمكن أن تحتوى الخراجات على الشعر والأسنان وأنسجة الجلد، والتى تطورت الخلايا إلى خارج مواقعها الطبيعية.

لهذا السبب تمتلك الخلايا كل ما تحتاجه لتتحول إلى أى نوع من أنواع الأنسجة، لكن يبقى من غير الواضح سبب حدوث هذه الظاهرة الغريبة والتى عادة ما تكون غير ضارة لبعض النساء.