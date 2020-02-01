شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات مهمة عن مشاكل الشعر.. يجيب عنها مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من التساؤلات المهمة التى تتعلق بمشاكل الشعر تشغل أذهان الكثيرون، مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب فى التقرير التالى لـ ”الخليج 365” عن أهم التساؤلات التى تشغل أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

هل يمكن لعامل الوراثة أن يؤثر على حدوث تساقط للشعر؟

- نعم، ويسمى تساقط الشعر الوراثي وهو يعني أن البصيلات الموجودة في مناطق معينة داخل فروة الرأس، وغالبا تكون في المنطقة الأمامية من الرأس، يكون بها مستقبلات لهرمون التستيرون وهو هرمون الذكورة والتي تسبب تساقط الشعر الوراثي، وهو من الممكن أن يحدث للرجال والنساء، لأن النساء لديها نفس الهرمون ولكن بنسبة قليلة عن الرجال، وبالنسبة للرجال يكون على هيئة صلع وراثي، أو تساقط في مناطق معينة من الشعر، أما بالنسبة للسيدات يكون على هيئة تساقط للشعر بوجه عام.



معلومات هامة من مراكز كوينز حول تساقط الشعر الوراثي

هل يمكن بعد زراعة الشعر أن يحدث له تساقط مرة أخرى؟

- لا بالطبع لا يمكن أن يتساقط مرة أخرى، لأننا نستمد تلك البصيلات التي نقوم بزراعتها من منطقة ليست بها مستقبلات هرمون التستيرون، والتي تسمى بالمنطة المانحة، وهي تلك المنطقة الموجودة في مؤخرة الرأس، فمعظم من يتساقط شعره او لديه صلع تلك المنطقة نجدها بها شعر، لأن تلك البصيلات الموجودة في هذه المنطقة خالية من مستقبلات هرمون التستيرون وبالتالي لا يحدث بها تساقط، ونقوم بأقتطافها وزرعها في المناطق الأمامية أو التي ليست بها شعر فلا يحدث لها تساقط لانها تكون خالية من هذا الهرمون.



معلومات هامة حول زراعة الشعر في مراكز كوينز

هل الشعر الذى تتم زراعته طبيعى أم صناعى؟

- بالطبع الشعر الذى تتم زراعته طبيعى 100% لأننا نقوم بأخذه من نفس فروة الرأس الخاصة بالمريض.

هل زراعة الشعر تترك أثار أو ندبات؟

- في مراكز كوينز التقنية التي يتم استخدامها في زراعة الشعر هي تقنية الاقتطاف والتى لا تترك أى آثار أو ندبات.

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