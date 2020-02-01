شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون: " المطهرات " غير قادر ة على قتل فيروس كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن تحذير العلماء من أنه لا يوجد دليل على أن ديتول يمكنه قتل فيروس كورونا الجديد والذى ظهر لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية، بالرغم من أن الإرشادات المدونة على زجاجات المطهرات تؤكد أنه يقتل فيروس كورونا البشري، وأكد الخبراء إنه من غيرالمرجح أن يشيرإلى السلالة المكتشفة حديثًا من فيروس كورونا البشرى الجديد.

حيث رصدت وسائل الإعلام الاجتماعية ملصقًا على ظهر زجاجة لعلامة تجارية من المطهرات يوضح المنتج الذي يدعي أنه ثبت أنه "قتل فيروس كورونا، على الرغم أن المنتج يقول أنه يقضى على بعض سلالات الفيروس، كتلك التي تسبب نزلات البرد، فإنها لم تختبرها ضد سلالة فيروس كورونا الجديد الذى قتل المئات وأصاب الألاف بعدد من دول العالم، هذا لأنه تم اكتشافه فقط في أواخر عام 2019، ومنذ ذلك الحين تسبب في اندلاع عالمي ، مما أسفر عن مقتل 213 شخصًا وإصابة ما يقرب من 10 الاف في ما لا يقل عن 24 دولة ومنطقة حول العالم.

ينتشرالفيروس شديد العدوى والذي يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي بالسعال أو العطس، كما قد تتمكن فيروس كورونا من الانتشار على الأسطح ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، مثل الطاولات أو القضبان اليدوية في وسائل النقل العام.

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وأوضح بول هانتر، أستاذ الحماية الصحية والطب، قائلاً: 'المكون الفعال للمطهرهو الكلوروكسيلينول و متوفر على نطاق واسع، والكلوروكسينول نشط ضد مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا بما في ذلك الفيروسات التاجية استخدامه بمثابة مطهر السطح على الأسطح الصلبة أوعلى الجلد والجروح ويمكن أيضا أن تدمج في الصابون، وحذرالبروفيسورهانترمن استخدام المطهرلأي شيء غير أغراض التنظيف، وأكد للديلى ميل أن مادة 'الكلوروكسيلينول سامه إذا تم تناوله ويجب ألا يستخدم كأيروسول يمكن أن يتنفسه الناس.

وقال بول كيلام ، أستاذ علم جينوم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "لا أعتقد أن ديتول قد تم اختباره بحثًا عن نشاط ضد 2019-nCoV. ومع ذلك ، يدعي المصنعون نشاط القتل لمجموعة متنوعة من الميكروبات.

فيروس كورونا هو فئة واسعة من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسى، مثل "نزلات البرد والأنفلونزا "وتشمل الفئة أيضا السارس، ولكنه أصاب الآن المزيد من الأشخاص ما يقرب من 10 الاف شخص.