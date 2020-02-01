الهند تستقبل 324 مواطنا عائدين من إقليم "هوبي" الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت في العاصمة الهندية، نيودلهي، السبت، طائرة تحمل 324 هنديا، معظمهم طلاب، من إقليم هوبي الصيني الذي يجتاحه فيروس "كورونا" الجديد.

وذكر رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنه سيتم إرسال طائرة أخرى فور إجلاء المواطنين الهنود المتبقين من إقليم هوبي.

وخضع الهنود، الذين تم إجلاؤهم من إقليم هوبي لحجر صحي في منشأة في ضواحي نيودلهي، أعدها الجيش الهندي، الذي قال إنه ستتم مراقبتهم من قِبل فريق من الأطباء لرصد أي أعراض للعدوى.

ومن المتوقع أن يبقوا في حجر صحي، لأسبوعين تقريبا، لكن سيبقون تحت المراقبة، من قبل سلطات الصحة، فور عودتهم إلى منازلهم.

وسجلت الهند حتى الآن حالة إصابة واحدة لطالبة تدرس في إقليم هوبي، ويتم حاليا عزلها في مستشفى في ولاية كيرالا جنوب الهند، وأكثر من 800 شخص يخضعون للملاحظة في مختلف أنحاء الهند، لاحتمال إصابتهم بالعدوى.