الأردن يجلي 71 عربيا من بؤرة "كورونا" بالصين

أعلن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية أجلَت، السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، مركز وباء فيروس كورونا الجديد.

وقال الخرابشة "إن الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا و7 طلاب من فلسطين و3 من سلطنة عمان وواحدا لبنانيا و3 تونسيين وبحرينيا واحدا، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة".

وأضاف أن الطلاب الأردنيين سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي في عمان لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، بدون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي"

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الطائرة التي وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإرسالها وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا".

وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبوالفول: "الطلبة الأردنيين والعرب بصحة جيدة، لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة"، مؤكدا أنه "تم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم".

وأضاف أنه "سيبدأ الفحص، الأحد، بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها".

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد ارتفع بواقع 46 شخصا، الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل، فيما وصل عدد المصابين إلى 11791.