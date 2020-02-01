رجل يجمع بين والده ووالدته بعد 22 عاما من الطلاق في السعودية

تزوج رجل سعودي في الثمانين من عمره بزوجته السابقة الستينية بعد انفصالهما منذ 22 عاما بسبب خلاف أسري، ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن الزوجين المنحدرين من محافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة، ظلا معا 30 عاما قبل أن ينفصلا منذ عقدين من الزمن.

وقال ابنهما الأكبر وهو المخرج محمد أبوحريد في تغريدة على صفحته الرسيمة في "تويتر"، "كان والدي ووالدتي يعيشان بسلام ووئام طوال 30 عاما، لكن خلافا أسريا أنهى رحلة زواجهما المثالية قبل 22 عاما".

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وأضاف "بعد طلاقهما وقعت على عاتقي الكثير من المسؤوليات ومنها رعاية أشقائي، بل إن تعرض والدي للجلطة ضاعف مسؤولياتي، وكان الأمل رغم مضي السنوات يلازمني في لم الشمل من جديد وعودة والدي ووالدتي إلى بيت الزوجية".

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وتابع بالقول "كنت خلال الأسابيع الماضية في مهمة عمل في الرياض، حين تلقيت اتصالا من والدي الشيخ مرعي أبو حريد، إذ بادرني بطلب الزواج من والدتي، وعندها غالبتني الدموع في موقف استحضرت فيه الكثير من التفاصيل والأحداث".

واستطرد "شاورت والدتي وأخذت رأيها في طلب والدي، فوافقت فورا وحددت المهر بـريال واحد فقط، راجية من الله أن يجعل قبولها لوالدي الطاعن في السن مرضاة لله أولا".

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