واشنطن - لايف ستايل
أثارت صور الأميركية أكيشا لاند، البالغة من العمر 39 عامًا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتشابه ملامحها بشكل كبير مع دوقة ساسكس ميغان ماركل.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت أكيشا لاند، من ولاية ميزوري الأمريكية صورة لها مع ابنتها غرايسون على حسابها في إنستغرام وصدمت متابعيها بوجود شبه كبير مع زوجة الأمير هاري.
وأشار المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أوجه تشابه المرأة مع ميغان ماركل، وعلق أحد المستخدمين بقوله :"في البداية، اعتقدت أنك ميغان، واو، أنت تشبهينها تمامًا، كأنك أخت ميغان التوأم".
أقرأ أيضًا:
ومن جانبها اعترفت أكيشا بأن الغرباء غالبا ما يقتربون منها في الشارع، ظنا منهم أنها ماركل وقالت: "حتى أصدقائي المقربين وعائلتي أكدوا الشبه الكبير بيننا، يسعدني ذلك لأن ماركل جميلة".
واكتسب الصورة 16 ألف إعجاب، وقام 158 ألف مستخدم بالاشتراك في صفحة ابنة لاند.
قد يهمك أيضا :
ميغان ماركل تقود سيارتها بنفسها لاستقبال صديقتها و"هاري" في مهمته الأخيرة
تكهنات بانفصال الأمير هاري وميغان ماركل بعد التخلي عن مهامهما الملكية
كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة ميغان ماركل تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.