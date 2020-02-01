شبيهة ميغان ماركل تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها

أثارت صور الأميركية أكيشا لاند، البالغة من العمر 39 عامًا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتشابه ملامحها بشكل كبير مع دوقة ساسكس ميغان ماركل.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت أكيشا لاند، من ولاية ميزوري الأمريكية صورة لها مع ابنتها غرايسون على حسابها في إنستغرام وصدمت متابعيها بوجود شبه كبير مع زوجة الأمير هاري.

وأشار المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أوجه تشابه المرأة مع ميغان ماركل، وعلق أحد المستخدمين بقوله :"في البداية، اعتقدت أنك ميغان، واو، أنت تشبهينها تمامًا، كأنك أخت ميغان التوأم".

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ومن جانبها اعترفت أكيشا بأن الغرباء غالبا ما يقتربون منها في الشارع، ظنا منهم أنها ماركل وقالت: "حتى أصدقائي المقربين وعائلتي أكدوا الشبه الكبير بيننا، يسعدني ذلك لأن ماركل جميلة".

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واكتسب الصورة 16 ألف إعجاب، وقام 158 ألف مستخدم بالاشتراك في صفحة ابنة لاند.

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