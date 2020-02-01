شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب التسمم الغذائى؟ خطوات للطهى والنظافة وحفظ الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التسمم الغذائى من المشكلات الخطيرة التى لها عواقب صحية طويلة المدى، وهناك خطوات بسيطة تساعد فى منع الإصابة بالتسمم الغذائى قائمة على النظافة والفصل بين المنتجات الغذائية وطريقة الطهى السليمة وتبريد الطعام المتبقى.

ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDCتتمثل خطوات الوقاية من الإصابة بالتسمم الغذائى فى: النظافة: غسل اليدين والأواني ، والأسطح في كثير من الأحيان حيث يمكن أن تعيش الجراثيم المسببة للأمراض في العديد من الأماكن المحيطة بالمطبخ بما في ذلك الطعام واليدين وأوانى الطهى وألواح التقطيع.

اغسل يديك بالطريقة الصحيحة: استخدم صابونًا عاديًا وماءا وافرك ظهر يديك ، وبين أصابعك ، وتحت أظافرك لمدة 20 ثانية على الأقل، واشطف اليدين ، ثم جفف بمنشفة نظيفة، اغسل يديك كثيرًا ، خاصةً خلال هذه الأوقات الرئيسية عندما تنتشر الجراثيم وهى:

1- قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.

2- بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو عصائرها أو البيض غير المطهو.

3- - قبل الأكل.

4- بعد استخدام المرحاض.

5- بعد تغيير الحفاضات أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض.

6- بعد لمس حيوان أو علف حيوان أو نفايات حيوانية.

7- بعد لمس القمامة.

8- قبل وبعد رعاية شخص مريض.

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9- قبل وبعد علاج الجروح.

10- بعد لمس أنفك أو سعال أو عطس.

اغسل الأسطح والأواني بعد كل استخدام:

اغسل ألواح التقطيع والأطباق والأواني وأسطح العمل بالماء الساخن والصابون خاصة بعد تناول اللحوم النيئة أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض، اغسل أقمشة الصحون في الغالب في الدورة الساخنة للغسالة.، اغسل الفواكه والخضراوات ، ولكن ليس اللحوم أو الدواجن أو البيض، فالنظافة تساعد على منع الأمراض التي تنقلها الأغذية.





احتفظ ببعض أنواع الطعام منفصلة:في عربة التسوق الخاصة بك ، افصل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض عن غيرها من الأطعمة وضع عبوات من اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية في أكياس بلاستيكية إن وجدت، عند المغادرة ، ضع اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية في أكياس منفصلة عن غيرها من الأطعمة.

في المنزل ، ضع اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية في حاويات، قم بتجميدها إذا كنت لا تخطط لاستخدامها في غضون بضعة أيام.

في الثلاجة ، احتفظ بالبيض في علبته الأصلية واحفظه في المقصورة الرئيسية وليس في الباب.

طبخ الطعام إلى درجة الحرارة المناسبة

يتم طهي الطعام بأمان عندما تكون درجة الحرارة الداخلية مرتفعة بما يكفي لقتل الجراثيم التي يمكن أن تمرضك، استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من سلامة طعامك، حافظ على حرارة الطعام (140 درجة فهرنهايت أو أعلى) بعد





الطهي:تبريد وتجميد الطعام بشكل صحيح

برد الأطعمة القابلة للتلف في غضون ساعتين، حيث تتكاثر البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي بشكل أسرع بين 40 درجة فهرنهايت و 140 درجة فهرنهايت.