مخاطر انخفاض ضغط الدم للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 10:42 صباحاً - طالما نصح الأطباء الأصحاء: لا تخشي من ارتفاع الضغط، بل يجب أن تخشي هبوطه، ولذلك فيجب على المرأة الحامل خصوصاً أن تعرف مخاطر انخفاض ضغط الدم عليها وعلى جنينها، وسبل المحافظة على ضغط دم سليم وصحي من اتباع نصائح الأطباء، حيث يشير الدكتور أحمد أبو دلال -أخصائي الأمراض الباطنة والحميات- إلى أسباب انخفاض ضغط دم الحامل في البداية وتشمل... انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل عدم حصول الحامل على التغذية الصحية المتوازنة المتكاملة من ناحية العناصر الغذائية جميعها "البروتينات والدهون والكربوهيدرات، والفيتامينات والأملاح المعدنية".

وقوف الحامل لمدة طويلة على قدميها مما يعرضها للإجهاد، وبالتالي ينزل الدم في قدميها فينخفض ضغط دمها. تقدم شهور الحمل مما يؤدي لتوسع الرحم فتقل نسبة التدفقات الدموية إلى القلب؛ حيث يزداد الضغط على الأوعية الدموية.

انخفاض نسبة السكر في دم الحامل.

تعرض الحامل للجفاف بسبب عدم الحصول على كمية مناسبة من السوائل يومياً حسب الحد الأدنى المسموح به "ماء وعصائر طبيعية". أعراض انخفاض ضغط دم الحامل شحوب في البشرة.

الشعور بالتعب والإعياء.

زغللة في العينين وعدم وضوح الرؤية. Advertisements الشعور بالغثيان.

برودة الجلد.

الدوار عند محاولة الوقوف أو تغيير الوضعية.

عدم قدرة الحامل على التركيز والشعور بالتشتت الذهني. الوقاية من انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل يمكن للحامل الوقاية من انخفاض ضغط الدم وما يسببه من مضاعفات خطيرة عليها، وعلى الجنين عن طريق اتباع النصائح التالية: عدم شرب مشروبات عشبية مثلجة في الصيف مثلاً على سبيل الترطيب دون إذن الطبيب مثل الكركديه؛ لأنه يخفض ضغط الدم بصورة كبيرة.

الحفاظ على جسمها رطباً باستمرار بشرب الماء والسوائل.

عدم النهوض من السرير بسرعة بل على خطوات تدريجية؛ لكي تسمح بتدفق الدم إلى القلب.

تناول الفيتامينات والمعادن حسب إرشادات الطبيب. الحرص على الطعام الصحي.

شرب منقوع العرقسوس باعتدال.

شرب عصير الليمون ومغلي أوراق الريحان.

شرب القهوة في حال انخفاض الضغط المفاجئ. مخاطر انخفاض الضغط عند الحامل تعرض الحامل للولادة المبكرة.

تعرض الجنين لخطر التشوهات.

معاناة الحامل من الجفاف والدوار والغثيان باستمرار.

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