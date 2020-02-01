أسماء بنات تبدأ بحرف الطاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 10:42 صباحاً - عزيزتي الأم: هل لا زلت تتابعيننا مع معاني أسماء البنات، إذا كنت كذلك فأنت على موعد مع هذه المجموعة من أسماء البنات التي تبدأ بحرف الطاء وهي.. أسماء بنات بحرف الطاء طرفاء: الطيبة النادرة. طلاوة: السحر. طلا: الفتاة جميلة الوجه. طيوف: ما يراه النائم وهو المرأة ذات المشاعر الرقيقة. طروب: سريعة التأثر بالطرب. طلى: اللذة. طوق: السوار الذي ترتديه النساء للزينة. طاهرة: نظيفة ونقية. طفيل: المرأة القوية الصارمة. طرفة: المرأة المجتهدة المحبوبة من الجميع. Advertisements طيبة: المرأة العطوفة. طرب: ذهاب الحزن ومجيء الفرح. طالبة: راغبة في الشيء. طلة: رائحة لذيذة والتنعم في المطعم والملبس. طيور: كل ما يطير في الهواء وهي جمع طائر. طليحة: الحسناء المعجبة. طيوب: العطر والرائحة الجميلة. طائلة: قدرة وغنى. طريفة: الحديث المكتسب من المال وهي تعني الغريب النادر. طفلة: الصغيرة الناعمة.

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