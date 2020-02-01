أسباب الرعشة عند الأطفال أثناء النوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 10:42 صباحاً - كلنا لاحظنا على أطفالنا الذين ولدوا حديثاً أنهم ينتفضون أثناء نومهم، مما يدفعنا لكي نسمي الله عليهم بسرعة ولا نعرف السبب في هذه الحالة التي تحدث عند المواليد والأكبر سناَ من الأطفال.

الدكتور عبد اللطيف البس _ استشاري جراحة المخ والأعصاب_ يشير إلى ما يلي بخصوص هذه الظاهرة....

رعشة المواليد الجدد أثناء نومهم

تكون الظاهرة طبيعية في المواليد الجدد بسبب عدم اكتمال نمو المخ لديهم ولا تستدعي القلق.

تعتقد الأمهات أن رعشة الطفل المولود حديثاً أثناء نومه دلالة على الإصابة بمرض خطير.

ولكنها طبيعية حتى الشهر السادس من عمر المولود أي اكتمال نمو المخ.

يكثر الاهتزاز والرعشة في الشهرين الأولين من عمر المولود.

تكون الهزة أو الرعشة شاملة كل الجسم ولمدة قصيرة جداً مثل «النقزة».

متى تستدعي الرعشة عند الأطفال القلق؟

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تعرض المولود لخطر الاختناق وهو في بطن أمه مما يؤدي إلى اهتزاز الأطراف بسبب قطع أحد الأعصاب الدماغية نتيجة لخنقه بالحبل السري.

قد يكون السبب نقص السكر في دم الطفل.

أو أن الطفل يعاني من مشاكل في التمثيل الغذائي.

الطفل المصاب بالشلل الدماغي يعاني من هذه الحالة.

الطفل المصاب بالصرع يعاني من هذه الحالة.

نقص بعض الفيتامينات والمعادن لدى الطفل تؤدي للرعشة أثناء النوم.

تعتبر الأسباب السابقة واردة إذا ما استمرت الرعشة عند الأطفال بعد عمر ستة أشهر، فهي غالباً ما تنتهي في هذا السن.

متى يمكنني الاطمئنان أن رعشة طفلي أثناء نومه طبيعية؟

يمكنك الاطمئنان إذا ما قمت بالإمساك بالطفل فيتوقف الاهتزاز فوراً، أو أمسكت بالعضو الذي ارتعش فيتوقف فوراً عن الارتعاش، وكذلك إذا شعرت بأن هذه الارتعاشة ضعيفة وليست قوية ولا تتكرر كثيراً.

أعراض تسبب القلق