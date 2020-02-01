أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الضاد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 10:42 صباحاً - يقال عن اللغة العربية إنها لغة الضاد؛ لأنها اللغة الوحيدة التي تحتوي على هذا الحرف، فهل ترغبين باسم لطفلتك يبدأ بحرف الضاد؟

إذا كنت كذلك فتابعي هذه المجموعة من الأسماء...

أسماء بنات بحرف الضاد

ضرام: اتقاد واشتعال.

ضميمة: مجذوبة إلى الصدر.

ضياء: نور وإشراق.

ضحى: ورد في القرآن الكريم وهو الوقت الذي يلي شروق الشمس.

ضاوية: هي من تأتي ليلاً وهي النحيفة.

ضفور: وهي جمع ضفيرة وهي خصلات الشعر المجموعة.

ضي: النور وهي المرأة المحبوبة.

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ضفون: المرأة التي تحمي الآخرين.

ضافية: الزيادة والنمو.

ضفاف: ويعني الساحل وهو جمع ضفة.

ضحوة: ويعني مرة واحدة من الضحى.

ضحوات: جمع ضحوة.

ضباب: سحاب يغشى الأرض.

ضاحية: البارزة الظاهرة وما استعلت عليها الشمس.

ضاعية: انتشار رائحة العطر.

ضنين: ويعني البخل والاحتفاظ بشيء نفيس.