حصيلة جديدة لضحايا "كورونا" في الصين

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رويترزالسبت 2020/2/1 10:19 ص بتوقيت أبوظبي
أطباء يسعفون أحد المرضى بمستشفى صيني
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين أن عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد ارتفع بواقع 46 شخصا، الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل.
وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة، الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.
وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة.
وأعلنت مدينة ووهان، عاصمة هوبي، تسجيل 576 حالة إصابة، الجمعة، فضلا عن 33 حالة وفاة، ولقي 192 شخصا حتفهم بالفيروس داخل ووهان.
ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عددا صغيرا من الناس يواصلون خرق الإجراءات.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، الخميس، بسبب الفيروس.
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