شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الزائدة الدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من المشاكل الصحية التى يصاب بها الكثيرون وتسبب ألما شديدا أسفل البطن فى الجهة اليمنى، وهنا قد يحتاج المريض لاستئصال الزائدة وذلك فى الحالات الشديدة، وضمن سلسلة موضوعات س وج نقدم كل ما تريد معرفته عن التهاب الزائدة الدودية وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

ج: قد يكون التهاب الزائدة الدودية ناتج عن انسداد فى بطانة الزائدة، مما يؤدى للعدوى وتكاثر البكتيريا ويسبب التهاب بها، أو الاصابة بالديدان المعوية، ووجود أجسام غريبة فى الأمعاء.

ج: 1: الشعور بألم شديد فى الجانب الأيمن بالبطن.

2: ألم شديد حول السرة وفى الجزء السفلى من البطن.

3: الشعور بالتعب الشديد والارهاق ويزداد الأمر سوءا عند السعال أو الحركة.

4: الغثيان والقئ المستمر.

5: فقدان شديد فى الشهية.

6: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم نتيجة الالتهاب الشديد.

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7: اضطرابات فى الجهاز الهضمى مثل الامساك والإسهال والمغص.

8: انتفاخ شديد فى البطن.

ج: يكون التشخيص عن طريق الفحص البدنى أو بعض الاختبارات الأخرى مثل اختبار "الدم، البول"، أو التصوير بالأشعة السينية.

ج: فى الغالب يتم علاج التهاب الزائدة الدودية بأدوية المضاد الحيوى والمسكنات ولكن فى الحالات الصعبة يحتاج المريض لتدخل جراحى لإزالة الزائدة الدودية.

ج: ينصح بتجنب النشاط الزائد عن حدة والالتزام بالراحة حتى لا يتعرض الجرح للنزيف أو الألم، مع الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة والاهتمام بالتغذية السليمة وتجنب المشروبات الغازية والكحولية.