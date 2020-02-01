إسبانيا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء الألمانيةالسبت 2020/2/1 10:12 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية - أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الجمعة، أن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.
وكان المريض ضمن مجموعة من 5 أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.
وفي ألمانيا، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 7 حالات، وأصيب أول طفل بعدوى الفيروس كآخر حالة إصابة به.
وأكدت وزارة الصحة في ولاية بافاريا إصابة الطفل، وقالت إن والده مصاب بالفيروس وهو من دائرة تراونشتاين في الولاية، وأضافت أن رجلا آخر ثبتت لديه الإصابة أيضا من دائرة فورستنفيلدبروك.
وفي كوريا الجنوبية، وصلت ثاني طائرة تقل 330 مواطنا كوريا من مدينة ووهان الصينية التي ضربها الفيروس إلى سول السبت.
ومن المتوقع تحويل القادمين من مدينة ووهان إلى منشأتين في وسط كوريا الجنوبية، لوضعهم رهن الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتم نقل أول مجموعة من الذين تم إجلاؤهم جوا من "ووهان"، الجمعة، وتم إرسال 18 شخصا من المجموعة الأولى البالغ عددها 368 شخصا إلى المستشفيات بعد أن ظهرت عليهم أعراض الحمى.
وخضع جميع الركاب لفحص درجات الحرارة من قبل السلطات الصينية، وفحص منفصل للحجر الصحي من قبل المسؤولين الكوريين الجنوبيين قبل الصعود.
وأكدت كوريا الجنوبية، السبت، 12 حالة إصابة بـ"كورونا" في البلاد.
والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عالميا، وسرعان ما رفعت الولايات المتحدة تحذيرات السفر إلى الصين إلى أعلى مستوى لها، فحظرت السفر تماما إلى البلاد.
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