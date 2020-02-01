السعودية تفحص جميع القادمين من الصين خشية "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن تطبيق إجراءات لمنع دخول فيروس "كورونا" الجديد للمملكة، بعد تفشيه في عدة دول انتقالا من الصين مصدره الرئيسي، منها فحص جميع القادمين من الصين.

وأكد وزير الصحة السعودي عدم تسجل أي حالة إيجابية في المملكة حتى الآن.

وقال الربيعة، عبر موقع تويتر، الجمعة: "نظرا لأن فترة حضانة المرض قد تمتد لأسبوعين قبل ظهور الأعراض، فإن لدينا متابعة لكل من تظهر عليه علامات عدوى وسبق أن زار الصين حديثا، أو خالط مريضا مشخصا بمرض كورونا الجديد، حيث يتم عزله إلى أن يثبت عدم إصابته بالمرض".

وأضاف: "تم حاليا رفع الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف، بشكل سريع، بالتعرف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين".

وحثّ الربيعة جميع المواطنين السعوديين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.

