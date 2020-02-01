أوروبا تحذر من عدم فعالية فحوصات اكتشاف "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إن إجراء فحوصات على الأشخاص القادمين من مدن صينية ضربها فيروس "كورونا" الجديد يعد أداة ليست فعالة للغاية في رصد حالات بين المسافرين، وخلص نموذج أعده المركز أن فاعلية الفحوصات "متدنية".

وذكر باسي بينتينين، الخبير لدى المركز، أن "75% من الحالات من المدن الصينية المتضررة سوف تصل إلى وجهتها في فترة حضانة الفيروس وستظل غير مكتشفة، حتى إذا كانت فاعلية اختبار الفحص لرصد الأفراد ممن يظهر عليهم أعراض بالمرض هي 80% لكل من فحوصات الخروج والدخول".

ويغطي نشاط المركز الأوروبي الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا، ويوجد مقره بالقرب من العاصمة السويدية، ستوكهولم.

