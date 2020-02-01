القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إن إجراء فحوصات على الأشخاص القادمين من مدن صينية ضربها فيروس "كورونا" الجديد يعد أداة ليست فعالة للغاية في رصد حالات بين المسافرين، وخلص نموذج أعده المركز أن فاعلية الفحوصات "متدنية".
وذكر باسي بينتينين، الخبير لدى المركز، أن "75% من الحالات من المدن الصينية المتضررة سوف تصل إلى وجهتها في فترة حضانة الفيروس وستظل غير مكتشفة، حتى إذا كانت فاعلية اختبار الفحص لرصد الأفراد ممن يظهر عليهم أعراض بالمرض هي 80% لكل من فحوصات الخروج والدخول".
ويغطي نشاط المركز الأوروبي الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا، ويوجد مقره بالقرب من العاصمة السويدية، ستوكهولم.
كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تحذر من عدم فعالية فحوصات اكتشاف "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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