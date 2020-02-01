شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لرفع معدل حرق الدهون فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الأطعمة التي نقوم بتناولها دورا فى زيادة رفع معدل حرق الدهون أو انخفاضها، لأن الجسم يعتبر خازنة لما يقوم بتناوله من أطعمة طوال اليوم، وهذا يساهم في تحديد حقيقة ما يجب أن نقوم بتناول من طعام لرفع معدل حرق الدهون بالجسم، وهناك طرق طبيعية تساهم في زيادة حرق الدهون، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-الأطعمة الغنية بالبروتين..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، ان تناولك للأطعمة الغنية بالبروتين تعد من أبرز الأطعمة التي تساعد في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في حرق المزيد من الدهون، ولذا عليك تناول البيض، واللحوم الحمراء والبيضاء بكثرة.

-بذور الكتان..

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك لمشروب بذور الكتان له دور كبير في القضاء والتخلص علي الوزن الزائد، فهي يعمل علي رفع معدل حرق الدهون بالجسم بالطريقة الجيدة للجسم، والتي يحتاجها.

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-مشروب الزنجبيل..

رغم طعمه المميز ورائحته الرائعة فهذا يجعله من المشروبات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، وأيضا يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، ولذا عليك تناول هذا المشروب باستمرار.

-السبانخ..

نعم هذا ما أشارت إليه التقارير الطبية، أن السبانخ تعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، وذلك يرجع لما يحتويه من معدن الحديد الهام للجسم.