شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك عندك نزيف شديد فى الرحم.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الرحم من المشاكل الصحية التى تسبب ألما وقلقا شديدا للسيدات، كما انه يعيق التعامل بشكل طبيعى ويؤثر على صحة الجسم، وهو نزيف يأتى فى غير موعد الدورة الشهرية سواء قبل موعد الدورة الشهرية أو بعدها ويكون لون وكمية الدم غير طبيعيى مثل دم الحيض.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات تدل على الإصابة بنزيف المهبل وهى:

أعراض الاصابة بنزيف الرحم

1: تعانى المرأة من ألم شديد فى البطن والحوض.

2: الشعور بالتعب الشديد فى الجسم مع الدوخة والاغماء فى بعض الاحيان.

3: الغثيان والقىء المتقطع.

4: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم يصاحبه إعياء شديد.

كما ذكر الموقع بعض الأسباب التى تؤدى لنزيف الرحم وهى كالتالى :

أسباب نزيف الرحم

1: اضطرابات فى الهرمونات من المشاكل التى تسبب نزيف الرحم وألم شديد بالحوض.

Advertisements

2: وجود خلل فى المبايض، وهو من الاسباب التى تزيد من خطر الاصابة بالنزيف الشديد.

3: وجود أورام ليفية فى الرحم، تسبب نزيف شديد فى الرحم وألم مستمر.

4: الزوائد اللحمية، وتتكون فى بطانة الرحم وتسبب النزيف الشديد.

5: العضال الغدى، وتحدث هذه الحالة عندما تلتحم الغدد من بطانة الرحم مع عضلات الرحم مما تسبب النزيف الشديد.

6: الاصابة بسرطان الرحم، وهو من المشاكل الخطيرة التى تؤثر على صحة المرأة وتسب النزيف الشديد.

7: الاثار الجانبية لبعض الأدوية يسبب نزيف الرحم وخصوصا أدوية الهرمونات.

8: بعض الحالات الطبية تسبب نزيف بالرحم ومنها مشاكل الكبد والكلى.

وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب للتشخيص واجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب النزيف وعلاجه، كما ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت أشراف الطبيب المعالج حتى لا تؤثر على صحة الرحم وتسبب النزيف ، كما ينصح بعدم تناول الأدوية المسكنة إلا بعد الرجوع للطبيب نظرا لأضرارها على الصحة.