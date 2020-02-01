برنامج الأغذية العالمي يعلن ارتفاع الجوع وسط منطقة الساحل الافريقي

السبت 1 فبراير 2020

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، ارتفاع مذهل في الجوع وسط منطقة الساحل الافريقي.



وذكرت المتحدثة الإعلامية باسم البرنامج اليزابيث بايرز في مؤتمر صحفي وجود قرابة 3.3 مليون متضرر بحاجة الى مساعدة إنسانية فورية..محذرة من اقتراب موسم الجفاف في شهر يونيو القادم والذي يوصف بـ "الاسابيع العجاف" ما سيدفع بحوالي 4.8 مليون شخص إلى معاناة الجوع ارتفاعا من 2.4 مليون شحص في عام 2019.

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وقالت "ان اكثر من 700 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ويحتاجون إلى علاج منقذ للحياة هذا العام وفقا لتقييم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)..لافتة الى ان الصراع الدائر في منطقة الساحل في افريقيا يدمر اقتصادات الزراعة وينعكس هذا سلبيا على قطاعات مختلفة لا سيما الأطفال.

واضافت "ان متطلبات تمويل البرنامج الصافية للعمليات تصل الى 227 مليون دولار أمريكي ستكون مخصصة لانشطة البرنامج في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على مدار الأشهر الستة المقبلة ، وان الوضع الغذائي لا يزال هشا حيث لا يزال معدل سوء التغذية الحاد في العالم أعلى أو يساوي "العتبة الخطيرة" لمنظمة الصحة العالمية في كل من النيجر ومالي على وجه الخصوص".