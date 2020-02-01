شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج حب الشباب أبرزها الشاى الأخضر والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر علي بعض الأشخاص الإصابة بحب الشباب، وهذا الأمر يتسبب في ظهور علامات تتسبب في إحراج الشيء المصاب، ومن المتعارف عليه أن حب الشباب هو أمر أكثر شيوعا للإصابة به خلال مرحلة المراهقة، ولكن الطب الحديث أثبت أنه البلوغ ليس شرطا على الإصابة بحب الشباب.

طرق للتخلص من حب الشباب

وللتخلص من حب الشباب بطرق طبيعية عليك قراءة الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "thehealthy"، ومنها:

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- زيت الشاي..

زيت الشاي له خصائص طبيعية وهي مضادة للالتهابات، وهذا ما يجعله من الزيوت الفعالة في علاج حب الشباب بشكل كبير وملحوظ، ولذا يجب وضع 12 قطرة من زيت الشاي مع 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق goldenseal لصنع عجينة، ثم تقوم بوضعه علي الحبوب مرتين في اليوم لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وتركها حتي تجف.

- الشاي الأخضر..

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهذا ما يجعله مفيد للبشرة، ولذا عليك استخدم كوبًا مبردًا من الشاي الأخضر كغسل للوجه، فهذه الطريقة أثبتت فعاليتها في التخلص والقضاء علي حب الشباب، بسبب أنه مفيدًا في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل التهاب آفات حب الشباب.

- العسل..

يحتوي العسل علي خصائص هامة وأهمها أنه مضاد للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تحسين وعلاج حب الشباب، ولذا عليك وضع ملعقة صغيرة من العسل على المناطق المصابة، أو اصنع قناعًا بخلط نصف كوب من العسل مع 1 كوب من دقيق الشوفان واتركه لمدة 30 دقيقة، ثم قم بتنظيف البشرة.