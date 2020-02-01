شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو النظام الغذائى الخالى من الجلوتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوتين هو نوع من البروتين، ولكن لن تجده في اللحوم أو البيض، ويوجد في القمح والشعير، ونظام غذائى خالى من الجلوتين يعني ضرورة تجنب هذه الحبوب، حيث إن اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين ضروري لمعظم الأشخاص المصابين بحساسية الجلوتين أو مرض السيلياك الذى يصيب الجهاز الهضمى، وهي حالة تسبب تلفًا معويًا عند تناول الجلوتين، وفقاً لموقع "on health".



الجلوتين

ويحتاج الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا خالٍ من الجلوتين إلى الانتباه للملصقات على المواد الغذائية واحتوائها على: القمح أو الجلوتين أو الشعير.

وبعض الأطعمة تحتوي على الجلوتين دون أن تدرى منها الأطعمة المصنوعة من الشعير وبروتين الخضار المهدرج (غالباً ما يحتوي على القمح).

وعلى الرغم من أن الشوفان لا يحتوي على الجلوتين، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الأعراض، بما في ذلك ألم البطن والانتفاخ والإسهال.

تجنب تناول الخبز والكعك

ربما تكون الخطوة الأكثر صعوبة في اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين هي التخلى عن تناول الخبز- ويشمل ذلك البيض والقمح والكعك والكرواسون والبيتزا.

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تناول خيارات الخبز الخالية من الجلوتين

العديد من متاجر الأطعمة الصحية وبعض محلات السوبر ماركت الكبرى تحمل الآن منتجات خالية من الجلوتين، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخبز.

وغالبًا ما يتم تصنيعها مع الأرز أو دقيق البطاطس بدلاً من منتجات القمح، ما عليك سوى التحقق من الملصق للتأكد من أنه "خالٍ من الجلوتين بنسبة 100٪".

تجنب حبوب الإفطار الغنية بالجلوتين

حبوب الإفطار التقليدية أو الكورن فليكس من بين الأطعمة الغنية بالجلوتين، لذا يجب أن تقرأ المكونات وتجنب أي حبوب تحتوي على القمح أو الشعير.

تناول حبوب الذرة والأرز الخالية من الجلوتين

الحبوب القائمة على الأرز والحبوب هي بدائل جيدة لتناول الإفطار، ولكن من الضروري قراءة الملصقات بعناية، لأن البعض قد يحتوي أيضًا على الشعير.