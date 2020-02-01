انفلونزا الخنازير H1N1 وكل ما يجب معرفته عن المرض

جدول المحتوى

اعراض انفلونزا الخنازير اعراض انفلونزا الخنازير للاطفال علاج انفلونزا الخنازير كم مدة علاج انفلونزا الخنازير نسبة الشفاء من انفلونزا الخنازير خطورة انفلونزا الخنزير هل انفلونزا الخنزير يسبب الموت؟ اسباب انفلونزا الخنازىر الفرق بين اعراض انفلونزا الخنازير والانفلونزا العادية الوقاية من انفلونزا الخنزير

يرتبط مرض انفلونزا الخنازير بعدوى فيروسية يمكن ان تنتقل من انسان الى آخر. وتنتج الاصابة به عن انواع مختلفة من الفيروسات اكثرها اثارة للقلق هو H1N1. ويترافق هذا عادة مع بعض الاعراض منها التعب واوجاع الجسم والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة والسعال. وهو لا يعتبر مرضاً خطراً غالباً. لكنه قد يتطور في حالات قليلة ويسبب الوفاة. وهذا كل ما يجب معرفته عن انفلونزا الخنازير.

تترافق الاصابة بمرض انفلونزا الخنازير مع بعض الاعراض التي تشبه تلك التي تنتج عن الانفلونزا المعروفة.

• ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالبرد.

• السعال.

• اوجاع الحلق.

• اوجاع في مختلف انحاء الجسم.

• اوجاع الرأس او الصداع.

• الشعور بالتعب او الارهاق الشديد.

• يمكن ان يترافق المرض مع اعراض اخرى مثل التقيؤ والاسهال.

• قد يؤدي احياناً الى التهاب رئوي او الى مشاكل حادة في الرئتين. الا انه لا يعتبر مرضاً خطيراً لكن يمكن الوضع ان يتفاقم في حال المعاناة من امراض مزمنة.

• يجب الانتباه لأن هذا المرض ينتقل عن طريق العدوى منذ اليوم الاول السابق للشعور بالاعراض ولمدة 7 ايام بعد ظهور تلك الاعراض.

Advertisements



من اجل معرفة صحة اصابة الطفل بهذا المرض، يجب مراقبة بعض الاعراض.

• شعور الطفل بالقشعريرة اي بالبرد الناتج عن مقاومة جسمه للفيروس.

• ملاحظة ارتفاع درجة حرارته.

• معاناته من السعال.

• تشخيص التهاب الحلق لديه.

• شكواه من مشاكل في الانف مثل السيلان الدائم او الانسداد.

• اصابته بالتعب الشديد وعدم قدرته على التحرك والتنقل بشكل طبيعي.

• حدوث الاسهال والتقيؤ لديه.

• عدم اقباله على تناول الطعم وعدم رغبته في ذلك بسبب ضعف الشهية.

وقد يعاني من اعراض تتطلب العلاج الفوري

• رفضه شرب الماء او غيره من السوائل.

• عدم قدرته على النهوض من السرير والاستيقاظ.

• ظهور الطفح الجلدي بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة.

• ظهور علامات التوتر عليه.

اقرئي أيضاً: علاجات طبيعية من مطبخك لانفلونزا الخنازير.. تعرفي عليها



لا يعد هذا المرض من الامراض القاتلة في عدد كبير من الحالات. ومن اجل علاجه يجب القيام ببعض الخطوات الضرورية.

- استشارة الطبيب عند ملاحظة الاعراض. فقد يطلب الخضوع للفحوصات اللازمة من اجل اثبات حدوث العدوى او عدمه.

- تناول الادوية التي تخفف الاعراض وتحد من تفاقمها.

- اخذ قسط من الراحة من اجل تعزيز عمل الجهاز المناعي.

- اعتماد نظام غذائي صحي وتناول الاطباق المتوازنة مع التخلي عن تلك التي تحتوي على الدهون والسكريات.

- العزلة وتهوئة المكان وتعقيم الادوات التي يتم استخدامها وعدم لمس الآخرين لها.



من اجل التخلص من هذا المرض من الضروري اعتماد بعض الاجراءات الوقائية. كما يجب تناول ادوية مضادة للفيروسات خلال يوم او يومين بعد بدء الاعراض. فهذا يساعد على التخفيف من حدتها. كذلك لا بد من البقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الاقل بعد انتهاء الاعراض.

لا تؤدي هذه العدوى الى الموت الا في حالات قليلة حيث يمكن الشفاء لدى 98% من المرضى. وهذا يرتبط بوقت اكتشاف الاصابة واذا تم في وقت مبكر.



يصبح هذا المرض خطيراً لدى عدد قليل من الاشخاص. وفي هذه الحالة يمكن ملاحظة بعض الاعراض.

• صعوبة في التنفس.

• ظهور الدم مع البلغم.

• فقدان الوعي بشكل كامل او جزئيٍ.

• عدم هبوط درجة الحرارة الى المستوى الطبيعي لمدة قد تتخطى الـ4 ايام.

• ومن الممكن ان تتفاقم الحالة لدى الاشخاص الذين يعانون من امراض القلب او الرئتين او الكبد او الكلى ومن نقص المناعة.





يطرح هذا السؤال حالياً عدد كبير من الاشخاص والاجابة هي انه يمكن الشفاء منه بشكل تام وانه لا يسبب الوفاة الا لدى عدد قليل جداً من المرضى. وعادة ما تزداد العدوى خطورة لدى الاشخاص الذين لا ينتبهون للاعراض ويتم اكتشاف اصابتهم في مرحلة متقدمة.



اقرئي أيضاً:



-تنتقل عدوى هذا الفيروس الى الانسان في حال لمس الحيوان المصاب به.

- بعد الاصابة يصبح انتقال العدوى من شخص الى آخر امراً ممكناً في حال عدم اخذ الاجراءات الوقائية. ويحدث هذا عادة بسبب اللمس المباشر او انتشار رذاذ العطاس او السعال في الهواء.



يتشارك هذان النوعان من العدوى الكثير من الاعراض مع بعض الاختلافات.

- ارتفاع درجة الحرارة. لا يحدث هذا في كل حالات الانفلونزا العادية فيما يمكن ان يستمر في حالة انفلونزا الخنازير اياماً عدة.

- السعال. يصاحبه البلغم في حالة الانفلونزا العادية على عكس عدوى انفلونزا الخنازير.

- اوجاع الجسم والرأس. لا تحدث عند الاصابة بالانفلونزا العادية الا نادراً وتعتبر من اعراض انفلونزا الخنازير الاساسية.

- انسداد الأنف. يلاحظ حدوثه عند الاصابة بالانفلونزا الموسمية وليس في حالة انفلونزا الخنازير.

- الشعور بالبرد. يحدث لدى 60% من المصابين بأنفلونزا الخنازير وفي عدد قليل من حالات الرشح العادي.

- التعب والاعياء. وهو من ابرز اعراض انفلونزا الخنازير ولا يتم الشعور به الا اذا كانت الانفلونزا الموسمية حادة جداً.

- العطاس. هو من اعراض الرشح الموسمي الثابتة على عكس انفلونزا الخنازير.

- التهاب الحلق. يرافق غالباً الانفلونزا العادية ونادراً انفلونزا الخنازير.

- ثقل الصدر. ويكون حاداً في حالة انفلونزا الخنازير.



لم يتوفر حتى الآن اي لقاح يساعد على منع الاصابة بمرض أنفلونزا الخنازير. لكن يمكن القيام ببعض التدابير الوقائية.

- عدم الاقتراب من الاشخاص الذين يعانون من المرض او ملامستهم.

- الانتباه الى غسل اليدين بالماء والصابون المناسب مع الحفاظ على النظافة الشخصية.

- عدم لمس العينين والفم والانف.

- الحرص على عدم لمس بعض الاسطح والاشياء في الاماكن العامة لأنها تشكل بيئة حاضنة للفيروس في حال اصابة بعض الرواد به.

- اتباع نظام غذائي وحياتي صحي مع اخذ قسط من الراحة وشرب كمية كبيرة من الماء والسوائل الاخرى. وهكذا يمكن تجنب الاصابة بعدوى انفلونزا الخنازير قدر الامكان.

- كما في حالة الانفلونزا العادية من الضروري تغطية الانف والفم عند السعال او العطاس والتخلص من المنديل فوراً.

- من المهم جداً الاهتمام بالنظافة الشخصية والتركيز على غسل اليدين جيداً بين الحين والآخر وخصوصاً بعد السعال او العطاس.