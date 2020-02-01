كورونا القاتل.. الصين تعلن زيادة عدد الوفيات وأمريكا تُسجل سابع إصابة

كورونا القاتل.. الصين تعلن زيادة عدد الوفيات وأمريكا تسجلسابع إصابة

السبت 1 فبراير 2020

أعلن التلفزيون الصيني، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 258 حالة.



كما أعلنت السلطات الصينية أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 258 حالة في البلاد بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد.

وقالت لجنة الصحّة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد إنّ عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة يواصل ارتفاعه بخطى ثابتة إذ أصبح 1347 إصابة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصحية في الولايات المتحدة إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ إجراءات استثنائية تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأمريكيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.

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وقال وزير الصحة أليكس عازار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنّه اعتباراً من الساعة العاشرة من ليل الأحد بتوقيت جرينيتش سيمنع على كل مواطن أجنبي كان في الصين خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول الولايات المتحدة.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، الجمعة، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.

وأصيب 10 آلاف شخص في الصين بالفيروس الجديد، بينما تم كشف حالات جديدة خارج البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20.

وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.