ارتفاع عدد وفيات "كورونا" بالصين إلى 258

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رويترزالسبت 2020/2/1 03:16 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية
أعلن التلفزيون الصيني، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 258 حالة.
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وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، الجمعة، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.
وأصيب 10 آلاف شخص في الصين بالفيروس الجديد، بينما تم كشف حالات جديدة خارج البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20.
وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.
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