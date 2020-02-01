أمريكا تتحصن ضد كورونا.. حظر دخول المصابين

اتّخذت الولايات المتحدة، الجمعة، إجراءات استثنائية للتصدّي لفيروس "كورونا" الجديد تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وفرضت واشنطن حجرا صحّيا لمدة تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأمريكيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.



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وقال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "اعتباراً من الساعة العاشرة من ليل الأحد بتوقيت جرينيتش سيمنع على كل مواطن أجنبي كان في الصين خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول الولايات المتحدة".

وأضاف: "الأمريكيين الذين كانوا في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في وسط الصين، سيفرض عليهم حال عودتهم إلى الولايات المتحدة حجر صحّي في مبان خاصة لمدة تصل إلى 14 يوماً".

وتابع: "سيطلب من الأمريكيين الذين كانوا في مقاطعات صينية أخرى أن يفرضوا على أنفسهم حجراً صحياً من تلقاء أنفسهم مع إخضاعهم لرقابة السلطات الصحية".