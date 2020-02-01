شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. نصائح مهمة لتحضير رضعة آمنة لطفلك وحمايته من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطفال الصغار خاصة حديثى الولادة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض، نظرا لضعف جهازهم المناعى وهو ما يتطلب حرصا شديدا فى التعامل معهم وإعداد الطعام الخاص بهم والرضاعات خشية إصابتهم بأى ميكروب أو عدوى، ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC هناك خطوات لسلامة الطعام وتجهيز الرضاعات للأطفال حديثى الولادة يجب اتباعها لسلامة الأطفال .



نصائح السلامة لإعداد وتخزين رضاعات الأطفال الرضع:

نصائح السلامة لإعداد وتخزين رضاعات الأطفال الرضع: 1- اقرأ بعناية واتبع الإرشادات الموجودة في حاوية حليب الأطفال.

2- اغسل يديك جيدًا قبل تحضير الزجاجات أو إطعام طفلك.

3- قم بتنظيف مساحة العمل وتعقيمها حيث ستقوم بإعداد حليب الأطفال.

4- استخدم زجاجات نظيفة ومعقمة.

5- إذا كنت تستخدم حليب الأطفال المجفف ، فاستخدم الماء من مصدر آمن لمزجه

6- استخدم كمية المياه المدرجة في تعليمات حاوية حليب الأطفال. قم دائمًا بقياس الماء أولاً ثم قم بإضافة المسحوق.

7- إذا كان طفلك صغيرًا جدًا (أقل من 3 أشهر) ، أو وُلِد قبل الأوان ، أو كان لديه نظام مناعي ضعيف ، فقد ترغب في اتخاذ احتياطات إضافية في تحضير تركيبة طفلك الرضيع للحماية من Cronobacter ، وهي عدوى نادرة ولكنها خطيرة يمكن أن تكون الناجمة عن الجراثيم في حليب الأطفال المجفف.

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8- استخدم حليب الأطفال المحضر خلال ساعتين من التحضير وخلال ساعة واحدة من بدء الرضاعة.

9- إذا لم تبدأ في استخدامه خلال ساعتين ، فقم على الفور بتخزين الزجاجة في الثلاجة واستخدامها في غضون 24 ساعة.

10- تخلصي من تركيبة في الزجاجة بعد إطعام طفلك.

11- لا يحتاج حليب الأطفال أو حليب الأطفال إلى التسخين قبل الرضاعة ، لكن بعض الناس يفضلون تسخين زجاجة طفلهم. إذا قررت تسخين الزجاجة ، فإليك نصيحة حول كيفية تسخينها بأمان:

ضع الزجاجة تحت ماء ساخن قيد التشغيل حتى تصل درجة الحرارة المطلوبة هذا يجب أن يستغرق 1-2 دقائق، عند تسخين حليب الأطفال ، هز السائل دائمًا حتى يخرج من درجة الحرارة واختبره أعلى يدك وليس المعصم (هذه واحدة من المناطق الأقل حساسية للحرارة) - قبل التغذية يجب أن يشعر الحليب "الجاهز للأطفال" بأنه فاتر، لا تقم أبدًا بتسخين حليب الثدي أو حليب الأطفال في الميكروويف، تقوم الميكروويف بتسخين حليب الطفل بشكل غير متساوي ، مما يؤدي إلى ظهور بقع ساخنة يمكن أن تحرق فم الطفل وحلقه.