شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة وإجابات حول أدوية التخسيس وتأثيرها على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ بعض الناس إلى تناول أدوية إنقاص الوزن بجانب النظام الغذائي أو الدايت، وذلك لتحفيز عملية الأيض أو التمثيل الغذائى وحرق الدهون لديهم، وهو ما يسبب مخاطر عديدة، خاصة عند تناول هذه الأدوية بدون استشارة الطبيب، وفى هذا التقرير نتعرف على أدوية التخسيس وتأثيرها على صحتك، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



ادوية التخسيس

س: من يمكنه استخدام أدوية التخسيس؟

ج: يمكن للأدوية التي تساعد على إنقاص الوزن أن تساعد الأشخاص في بدء إنقاص الوزن كوسيلة لتحسين الصحة العامة.

تتوفر حاليًا للأشخاص الذين يستوفون معايير محددة:

-مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 30 أو أكثر: يعتبر شخصًا لديه مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر يعاني من السمنة.

-مؤشر كتلة الجسم 27، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من المشاكل المتعلقة بالوزن مثل: مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ألم المفاصل.

س: كيف تعمل حبوب إنقاص الوزن؟

ج: تعمل أدوية فقدان الوزن على الدماغ للحد من شهيتك، في البداية ، يمكن لهذا البدء في إنقاص الوزن، مع مرور الوقت ، يعدّل جسمك، وقد يكون الدواء أقل فعالية.

عند هذه النقطة، قد تحتاج إلى زيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير.

بشكل عام ، حبوب انقاص الوزن ليست مخصصة للاستخدام على المدى الطويل.

س: هل يمكن إنقاص الوزن بهذه الأدوية فقط؟

ج: لا، قد يوصي طبيبك باستخدام الأدوية الموصوفة لإنقاص الوزن كجزء من نظام دايت غذائى مع ممارسة الرياضة وتقليل الاجهاد والتوتر وتحسين النوم لتحقيق أفضل نتيجة لإنقاص وزنك.

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ادوية التخسيس

س: ما هي مخاطر أدوية التخسيس؟

ج: كما هو الحال مع أي دواء، هناك مخاطر، في معظم الأحيان في شكل آثار جانبية، وفى أدوية إنقاص الوزن تشمل المخاطر:

-فم جاف.

-إعياء.

-صداع الرأس.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-حصى الكلى.

-زيادة ضغط الدم.

س: ما هي النتائج التي سأحصل عليها من أدوية إنقاص الوزن بوصفة طبية؟

ج: إن معدل فقدان الوزن يتراوح بين 6 و 15٪ من وزن جسمك خلال ستة إلى اثني عشر شهرًا.

فقدان 5٪ فقط من وزن الجسم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بأمراض مثل السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.