قبرص تشتبه بأول إصابة بـ"كورونا"

أعلنت قبرص، الجمعة، الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بعد ظهور أعراض المرض على شخص عائد من الصين.

ووفقا لصحيفة "فيليلفثيروس" القبرصية، أخضع المريض للحجر الصحي بعد وصوله إلى المطار حيث أظهر الفحص إصابته بحمى شديدة.

وأكدت السلطات اتباع جميع الإجراءات للتعامل مع فيروس "كورونا" في هذه الحالة، حيث يخضع المريض للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة، نيقوسيا.

Advertisements

وقالت وزارة الصحة: "أظهر مواطن صيني يعيش في قبرص وزار الصين في الأيام الماضية عوارض شبيهة بتلك التي يسببها فيروس (كورونا)"، ولفتت إلى أن "هذه حالة مشتبه بها لـ(كورونا) ولم يتم تأكيدها بعد".

وأضافت الوزارة: "تم استبعاد فرضية الأنفلونزا بعد إجراء الفحوص اللازمة"، وتابعت أنها ستتحقق أكثر خلال الأيام المقبلة بينما يتم إبقاء المريض في المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، دفع خطر فيروس "كورونا" الجانبين اليوناني والتركي لجزيرة قبرص المقسمة لتجاوز انقساماتهم.

وبموجب خطة جديدة، أعلن عنها مكتب الرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسياديس، الجمعة، يلتقي خبراء قبارصة من اليونانيين والأتراك بشكل دوري لبحث الإجراءات الضرورية وتبادل المعلومات عن الفيروس.

ودعا زعيم القبارصة الأتراك، مصطفى أكينجي، أنستاسياديس، وعرض عليه التعاون بشأن قضايا الصحة العامة، وقال أنستاسياديس، في بيان، إن "الأولوية الأولى هي واجب حماية مواطني قبرص، القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك".

