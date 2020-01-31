القبلات والأحضان ممنوعة في روسيا بأمر "كورونا"

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رويترزالسبت 2020/2/1 12:34 ص بتوقيت أبوظبي
منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ على مستوى العالم
نصحت الهيئة الرسمية الروسية للرقابة الصحية الجمهور، الجمعة، بالامتناع عن المصافحات والقبلات والأحضان وارتداء أقنعة طبية في الأماكن العامة المزدحمة في محاولة لمنع انتقال فيروس "كورونا" الجديد إلى روسيا.
وطالبت الهيئة الشركات الروسية التي يعمل بها صينيون يقضون عطلات في بلادهم بمد عطلاتهم إلى أجل غير مسمى.
وعلى الرغم من أن روسيا خالية من أي إصابة مؤكدة بالفيروس لكنها فرضت قيودا على الحدود مع الصين التي تربطها بها علاقات وثيقة.
وقالت روسيا، الأربعاء، إنها ستبقي على إغلاق حدودها البرية مع الصين أمام الأفراد والسيارات، وما زالت حركة قطارات البضائع مستمرة وكذلك قطار الركاب بين موسكو وبكين كما أن الرحلات الجوية مستمرة بين البلدين.
وارتفع عدد حالات الوفاة بفعل المرض، الجمعة، في الصين إلى 213، وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على المستوى العالمي.
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