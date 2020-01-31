شكرا لقرائتكم خبر عن حمامات السباحة والساونا قد تؤدى لموتك.. تنقل جراثيم تسبب تعفن الدم القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أطباء بريطانيون من حمامات السباحة في صالة الألعاب الرياضية أو النوادى وحوض الاستحمام الساخن والساونا، وأنها قد تنقل أمراضاً خطيرة، بسبب البكتيريا المتراكمة فيها، وقد تنتج هذه البكتيريا عن حمامات السباحة والساونا التى يتم صيانتها وإضافتها بشكل سئ، وذلك وفقاً لموقع "الديلى ستار".

وقال الدكتور "آسيف موناف" إن الجراثيم والبكتيريا المختلفة يمكن أن تتكاثر في أحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا التي تم صيانتها بشكل سيء، مضيفاً أن بعض البكتيريا يمكن أن تسبب الأمراض والالتهابات خفيفة وشديدة.

وأوضح أخطر المشكلات التي تسببها أحواض المياه التى يتم صيانتها وتنظيفها بشكل سيء هي أن درجة الحموضة تصبح حمضية للغاية والتي يمكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد والعينين.



حمام السباحة

وأشار إلى أن هذه البكتيريا التى تنتقل من حمامات السباحة والساونا هى الكريبتوسبوريديوم، الجيارديا، الشيجيلا، كامبيلوباكتر، نوروفيروس، آى كولاي و السالمونيلا، ويمكن أن تسبب الإسهال والتشنجات أو القيء.

وكل الأمراض التي تسببها هذه البكتيريا أو الفيروسات يمكن أن تختلف في شدتها ويمكن أن تكون خطرة على الشباب، كبار السن أو عرضة للخطر.

وحمامات الساونا العامة وحمامات البخار يمكن أن تستضيف بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين MRSA ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تسمم الدم، والذى يحتمل أن تكون قاتلة.

وتتواجد أيضًا في البيئات الرطبة غير النظيفة ويمكن أن تكون نتيجة بكتيريا الفيلقيلة والسودوموناس، مما يؤدي إلى حدوث التهاب مزمن في الصدر.

تبدأ بكتيريا الفيلقيلة كسعال جاف ويمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي.



حمام السباحة 1

و بكتيريا تسمى" Acanthamoeba "في حالات نادرة ، قد يؤدي ذلك إلى تقرحات القرنية (العين) أو العمى، وأحيانًا إلى التهابات المخ والرئة.

وتنتشر الالتهابات الفطرية ، مثل قدم الرياضيين ، في حمامات السباحة، على الرغم من أنه يمكن ارتداء الجوارب المخصصة لحمام السباحة لتجنب حدوث ذلك.

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كما إن الرائحة التي يرتبط بها الناس مع "حمام سباحة نظيف" هي في الحقيقة رائحة ثلاثي كلوريد النيتروجين ، وهو غاز يتشكل عندما يتفاعل الكلور من المطهر مع مادة بشرية.

قد تشمل هذه المادة البشرية العرق والبول والمخاط واللعاب والشعر والجلد الميت والبراز - وحتى الملوثات الأخرى مثل العطور ومستحضرات التجميل وكريم الشمس.



حمامات السباحة

وقال الدكتور أندرو جونز، حتى في أكثر البيئات التي يتم الحفاظ عليها بشكل جيد للغاية، يمكن لبعض البكتيريا والطفيليات البقاء على قيد الحياة، لذلك سيكون هناك أيضًا مستوى من خطر الإصابة بالمرض.

وأضاف "في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب كلوريد النيتروجين الربو، لذلك يجب على مستخدميه مراجعة جميع قواعد السلامة والنظافة في حمام السباحة بعناية والتمسك بها من أجل الحد من المخاطر".



فيروسات

فيما يلي أفضل الاحتياطات التي يمكن أن يتخذها السباحون لتجنب الإصابة بالمرض:

-لا تبتلع ماء حمام السباحة.

-الاستحمام قبل وبعد السباحة.

-اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاض وإعادة دخول حمام السباحة.

-أحضر منشفة نظيفة للجلوس في الساونا.

-حافظ على رأسك فوق الماء قدر الإمكان.