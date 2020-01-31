شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى ظهور الشامة أو النمش على الجسم والشخير أثناء النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر على الجسم العديد من العلامات الغريبة والمفاجئة التي تشير إلى أن هذا الجسم يعاني من مشكلة ما، فنجد أن البعض قد يتعرض فجأة لظهور حب الشباب بدون سبب، كما أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بآلام في العضلات أو آلام في الظهر أو تعب بدون سبب سابق، وهذا يعني أن الجسم يقدم باستمرار الأعراض والعلامات من أجلك لكي تتصرف، وتلحق به، وعن ظهور هذه العلامات المختلفة نتيجة للتقرير المنشور عبر موقع " activefeel".

أكد التقرير أن بعض الأشخاص يظهر على أجسامهم الشامات والنمش بشكل مفاجئ ويصاحب هذا الأمر بقع جلدية بنية اللون، فهذا الأمر قد يكون شيء طبيعي ظهر على الجسم، ولكن إذا في حالة زيادته فيجب استشارة الطبيب لأنه ربما يكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

وأشار التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بترقق الشعر أو تساقط الشعر، والتعرض للإصابة بالصلع المفاجئ، فهذا الأمر يعد مؤشرا على الإصابة بالأنيميا أو أمراض المناعة الذاتية، أو نقص العناصر الغذائية في الجسم، أو علامة على الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، أو قد يكون رد فعل للشعر نتيجة لاستخدامه للكيماويات.

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أما الشخير أثناء النوم فهو يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، ومؤشر على نقص كمية الأكسجين في الجسم، كما أنه يتسبب في توقف التنفس أثناء النوم.

كما أكد التقرير، أن الشعور المستمر بالعطش قد يكون علامة على إصابتك بأمراض القلب، أو الكلى، أو الإصابة بمرض السكر، وأيضا التعرض للشفاه المشققة قد تكون علامة على الإصابة بنقص بفيتامين ب، وأيضا علامة على الإصابة بالأنيميا.

وأخيرا نصح التقرير الأشخاص بضرورة تناول الأطعمة الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وأيضا ممارسة الرياضة يوميا.